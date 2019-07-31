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GÜNCELLEME - Balıkesir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Vedat A. idaresindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi, sürücüler ile Fatih Çağlar, Yurdagül Hande Aydın, Ali Ertürk, Burcu Günal, Umut Hozanlı, Şengül Fidancı, Özcan Ergüven, Hatice Çoban, Emine Özer, Ramazan Canlı ve İlknur Arslan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Özel Sevgi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Canlı ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü'nün eşi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ile Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir trafik kazası yaralıların isimleri eklendi

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