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GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Altıeylül'de 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Konakpınar Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 10 arazöz, 1 dozer, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir orman yangını

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