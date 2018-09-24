GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Konakpınar Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 10 arazöz, 1 dozer, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.



