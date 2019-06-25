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GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Havran ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı - Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına yayılmasını önleyen ekipler, soğutma çalışmasına başladı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

İlçeye bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Edremit Orman İşletmesi ekipleri yangına karadan ve helikopterle havadan müdahalede bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de tankerlerle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

Örtü yangını olarak başlayan alevleri söndürme çalışmalarına Edremit ve Balıkesir'de konuşlu iki helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 25 yangın işçisi ve 6 teknik personel katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 5 hektar bozuk kızılçam ormanı ile 5 hektar alandaki zeytin bahçesinde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Havran orman yangın

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