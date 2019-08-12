GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Alaçam Mahallesi'ne sıçrama durumunun olmadığını söyledi.

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yerleşim yeri ile orman arasında koruma alanı açtığını ifade eden Bahçıvan, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karaçam ormanları olduğu için ağaçların kabuk atma durumu oluyor. İnşallah akşama kadar kontrol altına alınır. Helikopterler söndürme çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.