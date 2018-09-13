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GÜNCELLEME - Balıkesir'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

Bandırma ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: - "Ekiplerimiz 150 civarında iş yerinin su baskınından etkilendiğini ifade ediyor. Bandırma ve Erdek arasındaki Düzler mevkisinde su birikintisinden dolayı trafik tıkandı. Burada araçlarında mahsur kalan 125 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Levent semtindeki iki eve yıldırım isabet etti.

Bandırma'dan Erdek'e giden yolcu midibüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi yakınlarında yolda biriken su nedeniyle arızalandı. Midibüsteki 25 yolcu, itfaiye ekiplerince başka araca nakledildi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, tıkanan kanalizasyon giderlerinin açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

- "Can kaybımız yok"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma'da saat 17.00'de başlayan sağanağın devam ettiğini söyledi.

Kafaoğlu, ilçe merkezindeki çok sayıda esnafın yağıştan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şehit Süleyman Bey, General Halit, Çarşı, 100. Yıl, Cumhuriyet ve Mehmet Akif Ersoy caddelerindeki esnafımızın iş yerlerinde su baskınları oluştu." dedi.

Su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini dile getiren Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür, şimdiye kadar can kaybımız yok. Belediyemize su baskınlarına ilişkin 664 ihbar yapıldı. 28 araç ve 102 personelle aktif çalışıyoruz. Ekiplerimiz 150 civarında iş yerinin su baskınından etkilendiğini ifade ediyor. Bandırma ve Erdek arasındaki Düzler mevkisinde su birikintisinden dolayı trafik tıkandı.

Burada araçlarında mahsur kalan 125 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Arkadaşlarımız görevlerinin başında, çalışma halinde."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir su baskını

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