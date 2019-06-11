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GÜNCELLEME - Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Değirmenci Mahallesi'ndeki apartmanın 2. kat balkonundan sarkan 3 yaşındaki Nehir Ertan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Annesinin mutfakta bulunduğu sırada meydana gelen olayda çocuk ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu, buradaki müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine götürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Nehir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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