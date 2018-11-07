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GÜNCELLEME - Barselona'daki bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Bomba şüphesiyle kapatılan iki tren hattında seferler yeniden başladı - Barselona'daki alarmdan sonra Madrid'deki Atocha istasyonu da bomba şüphesiyle tahliye edildi DETAYLAR EKLENDİ

BARSELONA (AA) - İspanya'da Barselona tren istasyonundaki iki trenin bomba şüphesiyle tahliye edilmesinin ve bu hatların kapatılmasının ardından, seferlerin normale döndüğü bildirildi.

İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı.

Öte yandan, Barselona'daki alarmdan sonra başkent Madrid'deki Atocha istasyonunun da bomba şüphesiyle tahliye edildiği belirtildi.

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Barselona bomba

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