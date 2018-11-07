GÜNCELLEME - Barselona'daki bomba alarmı

BARSELONA (AA) - İspanya'da Barselona tren istasyonundaki iki trenin bomba şüphesiyle tahliye edilmesinin ve bu hatların kapatılmasının ardından, seferlerin normale döndüğü bildirildi.
İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı.
Öte yandan, Barselona'daki alarmdan sonra başkent Madrid'deki Atocha istasyonunun da bomba şüphesiyle tahliye edildiği belirtildi.
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