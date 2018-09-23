GÜNCELLEME - Bartın'da hastane inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da bir hastane inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti, yaralı kurtarılan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şiremirçavuş Mahallesi'ndeki devlet hastanesinin inşaatında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü Erkan Cumhur (38) ile kamyon şoförü Hayati Erdoğan (40) toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu kamyon şoförü Erdoğan ve kepçe operatörü Cumhur kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kamyon şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kepçe operatörü ise hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kamyonun tamamının, kepçenin ise bir bölümünün toprak altında kaldığı görüldü.

