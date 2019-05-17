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GÜNCELLEME - Bartın'da iş vaadiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Sahte evrakla kamu kurumlarına atama yapmış gibi gösterdikleri 5 kişinin 40'ar bin lirasını aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bartın'da iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşsiz vatandaşlara, önemli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıklarını söyleyerek güven verdikleri ve çeşitli bakanlıklara atama yapabildiklerini belirterek para karşılığı iş vaadinde bulundukları öne sürülen N.E. ve S.K. operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, kurumlara atama yapıldığını gösteren sahte evraklar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlıların, bu yolla 5 kişiden 40'ar bin lira aldıkları belirlendi.

Bu arada, benzer yolla dolandırılanlardan polise başvurmaları istendi.

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