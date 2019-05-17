GÜNCELLEME - Bartın'da iş vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Bartın'da iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşsiz vatandaşlara, önemli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıklarını söyleyerek güven verdikleri ve çeşitli bakanlıklara atama yapabildiklerini belirterek para karşılığı iş vaadinde bulundukları öne sürülen N.E. ve S.K. operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, kurumlara atama yapıldığını gösteren sahte evraklar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlıların, bu yolla 5 kişiden 40'ar bin lira aldıkları belirlendi.

Bu arada, benzer yolla dolandırılanlardan polise başvurmaları istendi.

