HABER

GÜNCELLEME - Bartın'da tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 22:00 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan N.A, M.K, ve S.Ç. tutuklandı, R.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.

PARTNERCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlarCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlar
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
Eski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştuEski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın operasyon Tefeci

En Çok Okunan Haberler

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.