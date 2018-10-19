GÜNCELLEME - Bartın'da tefecilik operasyonu

Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan N.A, M.K, ve S.Ç. tutuklandı, R.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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