GÜNCELLEME - Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bartın'da arıza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil, Bartın-Zonguldak kara yolu Şiremirçavuş Mahallesi mevkisinde arıza yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Recep Bayrak yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil, arıza yapan aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya (31) ve otomobile çarptı.

Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra AFAD ve itfaiye ekibi sevk dildi.

Kazada aracı itmeye çalışan Kalaycı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçtan AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan araç sürücüsü Akkabak ile diğer otomobilin sürücüsü Bayrak ve yanındaki Yusuf Kaynak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kaynak ile Akkabak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, arkadan gelen aracın çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilden gaz kokusu gelmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemli aldı.