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GÜNCELLEME - Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bartın'da arıza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Kazada ölen Tanju Kalaycı'nın yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenildi DETAY BİLGİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bartın'da arıza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil, Bartın-Zonguldak kara yolu Şiremirçavuş Mahallesi mevkisinde arıza yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Recep Bayrak yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil, arıza yapan aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya (31) ve otomobile çarptı.

Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra AFAD ve itfaiye ekibi sevk dildi.

Kazada aracı itmeye çalışan Kalaycı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçtan AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan araç sürücüsü Akkabak ile diğer otomobilin sürücüsü Bayrak ve yanındaki Yusuf Kaynak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kaynak ile Akkabak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, arkadan gelen aracın çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilden gaz kokusu gelmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemli aldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

- 3 ay önce evlenmiş

Kazada ölen ve aynı zamanda AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kuzeni olduğu öğrenilen Tanju Kalaycı'nın, geçen yıl 3 Kasım'da Gülşen Kalaycı ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

İl Müftüsü Mahmut Gündüz'ün nikahını kıydığı çiftin düğün görüntülerinde, şahitler arasında AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı yer alıyor.

Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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