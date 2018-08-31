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GÜNCELLEME - Başakşehir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:20 | Son Güncelleme

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü DETAYLAR VE YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir çorap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı bir çorap fabrikasının bodrum katındaki iplik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken çorap fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir fabrika yangını

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