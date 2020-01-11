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  4. GÜNCELLEME - Başakşehir'de iş yeri yangını

GÜNCELLEME - Başakşehir'de iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

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İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir tekstil firmasının 4 ve 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini boşaltan çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken polis ekipleri tedbir amaçlı Yaşar Doğu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bu arada yangına müdahale etmek için olay yerine giden bir itfaiye aracı da İSTOÇ Çevre Yolu'nda kaza yaparak devrildi.

İtfaiye personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Başakşehir yangın

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