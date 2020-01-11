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  4. GÜNCELLEME - Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCELLEME - Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.

Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı

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Başakşehir patlama Sanayi Sitesi

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