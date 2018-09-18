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GÜNCELLEME - Başkentte FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün MİT Sinyal İstihbarat Dairesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 muvazzaf astsubaydan 14'ü gözaltına alındı - Şüphelilerin FETÖ bağlantılarının MİT tarafından tespit edildiği öğrenildi DETAY EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan MİT Sinyal İstihbarat Dairesinde görevli askerlerin ifade ve teşhisleri doğrultusunda örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla 15 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

Zanlıların, ifade işlemleri için emniyete getirildikleri öğrenildi.

- FETÖ bağlantılarını MİT tespit etti

Haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf askerlerden 5'inin MİT'te halen görevde oldukları, 10'unun ise daha önce görev sürelerini tamamlamalarının ardından kıtaya iade edildikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli oldukları belirtildi.

Söz konusu muvazzaf askerlerin FETÖ bağlantılarının da MİT tarafından tespit edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü

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