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GÜNCELLEME - Başkentte yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Keçiören'de kazaya karışan 2 araçtan birinin savrularak yaya geçidinde çarptığı kişi hastanede hayatını kaybetti YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Başkentte yaya geçinde otomobilin çarptığı kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Keçiören ilçesinde Ü.V. idaresindeki 06 VUS 12 plakalı otomobil, Etlik ve Süleymaniye caddeleri kesişimindeki kavşakta, M.A'nın kullandığı 34 JG 5827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 VUS 12 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rıza Bostan'a (41) çarptı.

Kazada, sürücüler ile Bostan yaralandı.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bostan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Etlik Keçiören trafik kazası yaya

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