HABER

GÜNCELLEME - Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:46 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Batman'da, adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bir davanın tarafları arasında duruşma öncesinde adliye binası önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 5 kişi silahla açılan ateşle yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulaziz Özerdem (30), kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kavgada kullanılan tabanca da olay yerinde ele geçirildi.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

PARTNERDekolteler galaya damga vurdu Dekolteler galaya damga vurdu
Batman’da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralıBatman’da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.