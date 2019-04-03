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GÜNCELLEME - Batman'da trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Batman'da trafik kazası: 2 ölü

Batman'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Batman-Diyarbakır kara yolunda Cihan Baraç'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil, Batman Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Motosiklet çarpışmanın etkisiyle alev alırken, sürücüsü Cihan Baraç ile beraberindeki kuzeni Serhat Baraç ağır yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baraç ile kuzeni Serhat Baraç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Batman'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Batman Motosiklet trafik kazası

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