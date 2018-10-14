GÜNCELLEME - Belediye başkanının oğlu silahla yaralandı

Silahla başından vurularak yaralanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Sungur, Ankara Yenimahalle'deki TOKİ konutları girişinde aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada başından silahla vuruldu.
Ağır yaralanan Metin Sungur'u arkadaşları bir başka araçla Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü.
Hayati tehlikeyi atlatamayan Sungur'un tedavisine Ankara GATA'da devam edilmesine karar verildi.
Metin Sungur, ambulansla GATA'ya sevk edildi.
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