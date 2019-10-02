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GÜNCELLEME - Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve odasındaki diğer kişileri tabancayla rehin alan şüpheli, polise teslim oldu - Şüphelinin geçen yıl kendi isteğiyle belediyedeki işinden ayrıldığı ve yeniden iş istemek için geldiği kurumda olayı gerçekleştirdiği öğrenildi DETAY EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Bu arada şüpheli Sinan B'nin, sözleşmeli olarak çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Öte yandan olay nedeniyle bugün yapılacak Gemlik Belediyesi Meclisi Toplantısı'nın ertelendiği belirtildi.

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Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı Bursa Gemlik

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