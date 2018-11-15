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GÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 02:28 | Son Güncelleme

Barbaros Bulvarı'ndaki bir binada silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü OLAY YERİ İNCELEMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi.

Bu kişilerin silahla ateş ettiği Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş adamı Gültekin'in cesedi, ekipler tarafından olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından morga gönderildi.

Acı haberi duyarak olay yerine gelen Gültekin'in yakınları ise bir süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, Beşiktaş İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı<br />

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı<br />

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı<br />

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı<br />

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