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GÜNCELLEME - Beykoz'da duvar çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Kaymakamlık binasının arkasındaki istinat duvarı çöktü - Çökme sonucu üç araç yıkıntının altında kaldı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.

Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda çıkarıldı.

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