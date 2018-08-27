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GÜNCELLEME - Beykoz'da trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Araçta sıkışan sürücü, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı (DETAYLAR EKLENDİ)

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılıçlı Mahallesi Karakiraz Yolu'nda seyreden İlker D. yönetimindeki 34 DN 9503 plakalı kum yüklü silobas tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü, araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ve itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vincin devrilen aracı kaldırmasının ardından İlker D. bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan sürücü İlker D, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada trafiğe kapatılan Karakiraz Yolu kurtarma çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

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