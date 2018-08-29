GÜNCELLEME-Beykoz'da trafik kazası: 3 ölü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışından Ankara yönüne seyreden ve içinde 3 kişi olan Fırat Bağlars idaresindeki 34 GP 2660 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halindeki 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Fırat Bağlars ile aynı araçta bulunan Orhan Bağlars olay yerinde, yaralı Adem Bağlars ise Beykoz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

