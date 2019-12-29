HABER
  4. GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde cinayet

GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Öldürülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü CENAZENİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat K (41) ile Binnaz K (45) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Eşine ait silahla yatak odasına giderek Ferhat K'ye bir el ateş ettiği iddia edilen Binnaz K.'nin evde bulunan misafirleri Yılmaz A. ve oğlu Şafak K'yi uyandırıp olayı anlattığı, ardından kız kardeşi ve kız kardeşinin eşine de haber verdiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri Ferhat K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken cinayet zanlısı Binnaz K. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından, Ferhat K'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
Avustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısıAvustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısı
Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldüTabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Kurumu Beylikdüzü polis

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.