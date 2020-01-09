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  4. GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı

GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir" - "Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir" İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesinde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri de eğitimli köpek eşliğinde bir iş makinesinin altında kaldığı enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmada, binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.

Ekipler, bunun üzerine söz konusu binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak burada inceleme yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05’te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir."

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Asmalı Mescit Mahallesi Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı Orhan Adli Apaydın Sokağı

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