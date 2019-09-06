GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Okmeydanı Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir börekçiye silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, marangoz Bayram Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yüksel Türk ise ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yaptığı çalışmada kimliği belirlenen saldırıyı düzenleyen M.Y.A. gözaltına alındı.

