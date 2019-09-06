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GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Şüpheli M.Y.A. gözaltına alındı ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Okmeydanı Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir börekçiye silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, marangoz Bayram Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yüksel Türk ise ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yaptığı çalışmada kimliği belirlenen saldırıyı düzenleyen M.Y.A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu cinayet

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