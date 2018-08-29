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GÜNCELLEME - Bıçakladığı eşini balkondan atan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karısını bıçaklayarak balkondan attığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi hakkında 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı - Şüpheli, güvenlik güçlerince gözaltına alındı ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI EKLENDİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşini bıçaklayarak balkondan attığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih E. gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Bıçakladığı eşini balkondan attı" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kahramankazan'da 25 Ağustos'ta ayrı yaşadığı eşi Sevim E. ve çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra eşini balkondan atarak hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği ifade edilen Fatih E. hakkında, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilerek 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Mağdur Sevim E'nin ve çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Çocuk Koruma Kanunu uyarınca koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınarak bu kişilerin can güvenliklerinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

- Şüpheli gözaltına alındı

Bu arada, savcılığın itirazı üzerine hakkında 3 gün önce yakalama kararı çıkarılan şüpheli Fatih E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kahramankazan Adliyesine getirilen şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Balkondan atma bıçakla yaralama Kahramankazan

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