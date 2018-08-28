GÜNCELLEME - Bıçakladığı şahsı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Karaman'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan zanlı, yaraladığı şahsı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Karaman-Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker (22) ile Mehmet Sekmen (22) bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olayda Koçaker, koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri Koçaker'e kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Sekmen, bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaker, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sekmen ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan zanlının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cinayet zanlısı Sekmen'in ifadesinde, şahsı kurtarmak için çok çaba sarf ettiğini fakat kurtaramadığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
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