GÜNCELLEME - Bilecik'te çöp döküm sahasında yangın

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ormanlık alanda çıkan ve belediyeye ait çöp döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Karaçay mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki çöp döküm alanına sıçradı.

Bilecik Belediyesi ekipleri iki itfaiye aracıyla, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri de arazöz ve iki su tankeriyle yangına müdahalede bulundu. Ayrıca alevlerin üstüne iş makinesiyle toprak atıldı.

Ekipler tarafından yaklaşık iki saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

