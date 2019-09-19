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GÜNCELLEME - Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Tünel içinde raydan çıkarak duvara çarpan trendeki iki makinist yaşamını yitirdi - İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatları kaza nedeniyle geçici olarak kapatıldı ÖLEN MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kılavuz trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatlarının geçici olarak kapatıldığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

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