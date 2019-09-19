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GÜNCELLEME - Bilecik'te makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Osmaneli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bilecik'te makilik alanda yangın

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Düzmeşe köyü Gölpark mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli ve Sakarya'nın Geyve ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara helikopterle de destek sağlandı.

Alevlerin daha fazla yayılmasını engelleyen ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Bölgede 6 hektarda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik'te makilik alanda yangın

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Anahtar Kelimeler:
makilik orman yangını

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