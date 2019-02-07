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GÜNCELLEME - Binali Yıldırım, kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklara ziyarette bulundu, kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede 18'inci yaşına giren Edanur Güneş'in doğum günü kutlamasına katıldı Binali Yıldırım: - "(Kanser) Sürekli hareket halinde olmak riskleri azaltan önemli konuların başında geliyor. Sinsi bir hastalık değil ama mücadele ederek bugün artık üstesinden geleceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştü" DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret etti, kemoterapi tedavisi gören Edanur Güneş'in doğum günü kutlamasına katıldı.

Binali Yıldırım, Dünya Kanser Haftası sebebiyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti.

Servisteki hizmetler hakkında bilgi alan Yıldırım, kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet ederek onlara moral verdi.

Yıldırım, son kür kemoterapi uygulanan Edanur Güneş'in 18'inci yaşını kutladı. Etkinlikte pasta kesilirken, Yıldırım, sağlık, mutluluk ve başarı dilediği Edanur'a ve diğer çocuklara elleriyle pasta ikram etti.

Yıldırım, Edanur'la sohbetinde, "Bu kararlılık ve metanet sende oldukça evelallah üstesinden gelirsin. Daha nice güzel yıllara sağlık, sıhhat içerisinde... Arzu ettiğin, hayal ettiğin tüm hedeflerinin gerçek olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Edanur ise, "Rabbim sağlığımıza kavuşmayı bize de nasip etsin. Allah bunların beterinden saklasın. İnşallah buradan sağ salim kanseri yenerek, gülerek, yüzümüz ak, gönlümüz rahat geçeriz. Allah herkese şifalar versin. Bu kanseri hep birlikte yeneceğiz." dedi.

- "Dünyada 8 ila 12 milyon arasında kanserden vefat eden insan var"

Yıldırım, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, hastanenin Çocuk Kanser Tedavi Merkezi'ndeki hizmetleri başarılı bulduğunu söyledi.

Tedavi gören çocukların amansız hastalıkla mücadele etmelerine rağmen morallerinin yüksek olduğunu belirten Yıldırım, "Kanser, kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ülkemizi, insanlarımızı tehdit eden hastalık türü, tedavisi yapılabiliyor. Teknoloji gelişti, tıbbi imkanlar gelişti fakat tedavide başarı, tanının erken olmasına bağlı. Erken tanı tedavide hem başarıyı arttırıyor, hem de hastanın sağlığa kavuşmasına vesile oluyor. Özellikle çocuklarda lösemi, lenfoma, kemik tümörü, bu gibi vakalar görülüyor. Bunların tedavileri burada başarıyla yapılıyor. Daha büyüklerde karaciğer kanseri ve kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri gibi vakalar var. Doktorların verdikleri bilgilere göre, bugün dünyada 8 ila 12 milyon arasında kanserden vefat eden insan var." ifadelerini kullandı.

- "Sinsi bir hastalık değil ama..."

Vatandaşa sağlık için önerilerde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Burada dikkat etmemiz gereken konu kansere yakalanmamak için bazı konularda, yaşam tarzımızda ve alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar? Alkol, sigara, aşırı kilo ve dengesiz beslenme. Yani sadece et ağırlıklı beslenmek yerine, sebze ağırlıklı beslenmek ve hareket, spor... Sürekli hareket halinde olmak riskleri azaltan önemli konuların başında geliyor. Sinsi bir hastalık değil ama mücadele ederek bugün artık üstesinden geleceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştü. Sağlık bakımından ülkemiz gururla söyleyebilirim ki birçok ülkeden çok daha iyi durumda, çok daha fazla memnuniyet düzeyi var. Bunu bizatihi bugün geldik, yerinde görme fırsatı bulduk."

Yıldırım'a ziyareti esnasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Beyoğlu Bölge Başkanı Prof. Dr. Hakan Güven, Başhekim Prof. Dr. Hakan Gürbüz ve Başhekim Yardımcısı Muhittin Özkan da eşlik etti.

GÜNCELLEME - Binali Yıldırım, kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklara ziyarette bulundu, kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede 18'inci yaşına giren Edanur Güneş'i

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım
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binali yıldırım Çocuk Onkoloji Servisi KANSER TEDAVİSİ moral ziyareti Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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