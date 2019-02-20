GÜNCELLEME - Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de Zümrüt Çiçek Taksi Durağı, Medine Camisi Çay Ocağı ve Kütüphanesi ile Bitlis Mutki Çatalsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Adalar programı sis nedeniyle ertelenen Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, Maltepe'deki Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'na geldi. Burada yaklaşık 40 dakika kalan Yıldırım, taksicilerin sorunlarını dinledi.

Taksicilerle çay içip, sohbet eden Yıldırım, durağa gelen telefonu açarak bir müşteri ile konuştu. Müşteriden adresi alan Yıldırım, daha sonra kendisini tanıtarak, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum.Taksi durağındayım. Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum." dedi.

Daha sonra, taksi durağından anons geçerek, taksiyi müşterinin adresine yönlendiren Yıldırım, taksicilerle fotoğraf da çektirdi.

Bu arada, taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi.

Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti.