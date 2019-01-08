GÜNCELLEME - Bingöl-Elazığ kara yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

- Yolda kalanlara kumanya

Kara yolunun ulaşıma kapanması ve yolda birçok aracın mahsur kalması dolaysıyla AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay Bingöl Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kara yolunun 35. kilometresindeki Koruca mevkisinde araçlarında mahsur kalan sürücü ve yolculara kumanya dağıttı, 2 hasta ise Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi sürüyor.

Yol güzergahında yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı görüldü.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

