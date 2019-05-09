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GÜNCELLEME - Bingöl'de 2 çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağ ile Elif Yılmaz olduğu tespit edildi DETAY EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2 kız çocuğu düştükleri Çapakçur Deresi'nde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çapakçur Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, derede sürüklenen iki ceset gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kız çocuklarının cesedini sudan çıkardı.

Cesetler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağ (17) ile Elif Yılmaz (17) olduğu tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadesinde, okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerin dere kenarında su ile oynadıkları ve üçüncü bir arkadaşlarının onları videoya kaydettiği sırada dengelerini kaybederek akıntıya kapıldığı iddiası yer aldı.

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Bingöl suda boğulma

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