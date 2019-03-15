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GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:39 | Son Güncelleme

Çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bingöl'de çığ düştü

Bingöl'de çığ düştü

Bingöl'de çığ düştü

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl çığ kar

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