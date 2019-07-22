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GÜNCELLEME - Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaval idaresindeki 12 D 0078 plakalı yolcu minibüsü ile Kadir Acar'ın kullandığı 35 FM 135 plakalı otomobil Bingöl-Erzurum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Ilıcalar beldesinde çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Kaval, olay yerinde hayatını kaybetti, iki araçtaki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl trafik kazası

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