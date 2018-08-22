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GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

1 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
2 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
3 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
4 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
5 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
6 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
7 / 7

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
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6 ölü 9 yaralı Bingöl Kaza otomobil pikap

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