GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan biri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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