HABER

GÜNCELLEME - Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:59 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Maltepe ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, müteahhit Abdulselam G. (29), polis merkezine giderek iki gün önce tartışığı Didem Mengü'yü (30), Cevizli Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları evde başını duvara ve yere çarparak öldürdüğünü söyledi.

Olayın gerçekleştiği adreste inceleme yapan polis ekipleri, kadının bavula konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

Kadının cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başka bir kadınla evli ancak boşanma aşamasında olduğu da öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Anadolu Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Abdulselam G'nin buradaki ifadesinde, cinayeti işlediğini kabul ederek, olay günü kendisine ait evde yemek yiyip çay içtiklerini, eve gelmeden önce biraz alkol aldığını, maktulle aralarında tartışma yaşandığını, Didem Mengü'nün birden gözüne saldırdığını öne sürdü.

Mengü'nün elinde parke taşı olduğunu ve kendisinin onun elinden taşı aldıktan sonrasını hatırlamadığını savunan şüpheli, "Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin." dedi.

Hakimlik, şüpheli Abdulselam G'nin üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediğine gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul TepkisiErdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul Tepkisi
Köprüden rayların üzerine atladıKöprüden rayların üzerine atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet Sarayı maltepe tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.