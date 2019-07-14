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GÜNCELLEME - Bitlis'teki cinsel taciz iddiasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:09 | Son Güncelleme

ZANLININ TUTUKLANMASI VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

DENİZLİ/BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki cinsel taciz iddiasıyla ilgili Denizli'de gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'daki cinsel taciz iddiası nedeniyle yakalama kararı çıkartılan R.Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şehir dışına çıktığı belirlenen şüphelinin fotoğrafları tüm illerdeki ekiplerle paylaşıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, R.Y'nin kentte olduğu bilgisi üzerine saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan R.Y, Bitlis'e gönderildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı İşletme Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan R.Y'nin tutuklandığı bildirildi.

Olayın ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde olayın failinin 61 yaşındaki R.Y. olduğu ve il dışına kaçtığı tespit edilmiştir. Şüpheli, saklandığı adreste 13 Temmuz'da yakalanmış, 14 Temmuz'da da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

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