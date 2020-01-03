GÜNCELLEME - BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İdlib’in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "BM, 1 Ocak'ta, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor.” denildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş aileler için sığınak olan bir okulun önüne bomba düştüğüne dikkat çekilerek, bütün taraflara sivillerin güvenliği konusunda gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

- İdlib için BMGK cuma günü acil toplanacak

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) ocak ayı başkanlığını yürütecek olan Vietnam Daimi Temsilcisi Dang Dinh Quy, BM’de düzenlediği basın toplantısında, İdlib’teki son durumu görüşmek üzere Güvenlik Konseyinin bugün acil toplanacağını belirtti.

Quy, acil toplantı çağrısının Fransa ve İngiltere tarafından yapıldığını kaydederek, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un kapalı oturumda konsey üyelerini İdlib’teki saldırılar konusunda bilgilendirileceğini söyledi.