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GÜNCELLEME - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

Gümbet sahili açıklarında batan "Ela" isimli fiber tekneden kurtarılan 20 düzensiz göçmenden 2'si hastanede yaşamını yitirdi - Trafik polisi, karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucağına alarak 100 metre ileride bekleyen ambulansa koşarak yetiştirdi - Polis memuru, sağlık ekiplerinin çocuğa uyguladığı kalp masajını gözyaşlarıyla izledi İKİ KİŞİNİN ÖLMESİ VE SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında batan fiber tekneden kurtarılan 20 düzensiz göçmenden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

Gümbet sahili civarında denizden yükselen "imdat" seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne tamamen sulara gömüldü. Hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde yardım bekleyenleri botlara alarak, karada hazır ambulanslara aktardı.

Civardaki vatandaşlar da düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yardım etti.

- Polis kucağında çocukla 100 metre koştu

Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan trafik polisi, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerince çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'daki hastanelere kaldırılan 20 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama

Ekiplerin arama tarama çalışmaları devam ederken Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"22 Ekim 2018 tarihinde saat 05.47'de, Muğla ili Bodrum ilçesi Gümbet önlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin ise kendi imkanları ile sahile çıktığı tespit edilmiştir. Kazazede toplam 20 düzensiz göçmenden hayati tehlikesi olan 2 düzensiz göçmenin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenilmiştir. Denizde kayıp düzensiz göçmen olabileceği ihtimali kapsamında arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
bodrum düzensiz göçmen gümbet

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