GÜNCELLEME - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında, fiber teknenin batması sonucu 3 çocuğun öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bodrum Adliyesinde savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde, yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine "istiflendikleri" anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, olayda 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

