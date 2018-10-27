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GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber tekneden kurtarılan 13 düzensiz göçmenden biri hastanede hayatını kaybetti - Olayda yaşamını yitiren Irak uyruklu kadının hamile olduğu öğrenildi ÖLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber tekneden 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmenlerden hamile olduğu öğrenilen Irak uyruklu kadın hastanede öldü.

Akyarlar Ali Hoca Burnu mevkisinde, düzensiz göçmenlerin fiber tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, Turgutreis Hüseyin Burnu açıklarında deniz yüzeyinde bulunan Filistin ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerden durumu ağır olan ve hamile olduğu belirlenen Irak uyruklu iki çocuk annesi Mouch Navw (31), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hastane morgu önünde sinir krizi geçiren kadının eşini, güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Diğer 12 düzensiz göçmen Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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