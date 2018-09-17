GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu.
Bağla Koyu'ndan denize açılan 19 kişi bulunan bot bir süre sonra battı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, boğulmak üzere olan 15 Irak ve 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 kadının da cesedine ulaşıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinden botta 19 kişinin olduğunu belirlenmesi üzerine kayıp bir kişinin bulunması için Sahil Güvenlik korveti, helikopter, 2 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulans botu ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarılan 2 kadının cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burada yapılan teşhiste cesetlerin, Suriyeli Jihan Ali (47) ve Irak uyruklu Arazu Tarık'a (25) ait olduğu belirlendi. Arazu Tarık'ın aynı botta bulunan kardeşi Marya Tarık ise hastane önünde gözyaşı döktü.
Morgdaki işlemlerinin ardından Ali ve Tarık'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Botun alabora olması sonucu kaybolan kişinin bulunması için yarın arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.
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