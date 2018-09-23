GÜNCELLEME - Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden biri boğuldu, 16'sı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Akyarlar Koyu'ndan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne açıkta alabora olduktan sonra battı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 16 düzensiz göçmeni kurtardı, bir kadının cesedine ulaştı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerden 12'si Bodrum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklulardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akyarlar açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunan teknenin battığı bilgisinin alınmasına müteakip botların yanı sıra sahil güvenlik dalış ekibinin de görevlendirildiği belirtildi.
Bodrum Arama Kurtarma Derneğinin ambulans botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile bölgede bulunan ticari teknenin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığına işaret edilen açıklamada, 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmenlerin alınan ifadelerinde, batan teknede 17 kişinin olduğu anlaşıldığından arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.
Bu arada, düzensiz göçmenlerin kurtarılma anı görüntülendi. Görüntülerde denizden sahil güvenlik botuna alınan bazı göçmenlerin baygın vaziyette olduğu dikkati çekti. Kayıtlarda limana getirilen çocukların sağlık personeli tarafından sedyeye alınarak müdahale edildiği görülüyor.
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum