GÜNCELLEME - Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden biri boğuldu, 16'sı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Koyu'ndan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne açıkta alabora olduktan sonra battı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 16 düzensiz göçmeni kurtardı, bir kadının cesedine ulaştı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerden 12'si Bodrum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklulardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akyarlar açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunan teknenin battığı bilgisinin alınmasına müteakip botların yanı sıra sahil güvenlik dalış ekibinin de görevlendirildiği belirtildi.

Bodrum Arama Kurtarma Derneğinin ambulans botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile bölgede bulunan ticari teknenin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığına işaret edilen açıklamada, 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.