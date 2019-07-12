GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arazözler ve orman işçilerinin yanı sıra helikopter sevk edildi.

Geniş bir alanda etkili olan yangın bölgedeki yerleşim yerlerine de yaklaştı. Mahallede ikamet eden vatandaşlar yoğun duman ve yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Bazı evlerin bahçelerinde bulunan küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Bölgede yaşayan bir kadın, evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi. Kadına bölgede tedbir amacıyla bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

