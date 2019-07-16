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GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALMASI VE DETAY EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 7 helikopter, 11 arazöz, 6 su tankeri ve iki dozer, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Bölge sakinlerinin de alevleri söndürmeye destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALMASI VE DETAY EKLENDİ

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını
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Anahtar Kelimeler:
bodrum itfaiye Muğla orman orman yangını yangın

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