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GÜNCELLEME - Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kaldırıldığı özel hastanede ameliyat adilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi - Kadına çarpan teknenin kaptanının Yeşilçam oyuncularından Göksel Arsoy'un oğlu olduğu öne sürüldü DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı.

Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum koyunda arkadaşlarıyla yüzen Gülseren Aydoğan'a (72), Remzi Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik sürat teknesi çarptı.

Yaralanan Aydoğan, ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ayaklarında derin kesikler oluşan Aydoğan ameliyat edildi. Ameliyatı 6 saat süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan tekne kaptanı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remzi Gökhan Arsoy, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arsoy'un Yeşilçam oyuncularından Göksel Arsoy'un oğlu olduğu iddia edildi.

- "Çok süratli seyrediyordu"

Aydoğan'ın arkadaşı Halit Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin çok süratli seyrettiğini ileri sürdü. Mengi, tekne kaptanının kazanın ardından kaçtığını söyledi.

Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı

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